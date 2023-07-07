Землянкина Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянкина Евдокия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Землянкин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1888

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Землянкин Василий Егорович

Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1901

Дочь: Мавра Егоровна

Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянкин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно