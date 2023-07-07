Землянкина Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Землянкин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1888
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Землянкин Василий Егорович
Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1901
Дочь: Мавра Егоровна
Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Землянкин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно