Землянкин Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Землянкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Землянкин Григорий Егорович
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
06.10.1888
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Землянкин Василий Егорович
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
01.05.1901
Дочь: Мавра Егоровна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно