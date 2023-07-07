Землянкин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянкин Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Землянкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Землянкин Григорий Егорович

Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
06.10.1888

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Землянкин Василий Егорович

Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
01.05.1901

Дочь: Мавра Егоровна

Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Землянкина Евдокия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянкина Евдокия Макаровна

Смерть
Неизвестно
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