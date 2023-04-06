Аргокова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Аргоков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Аргокова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Аргоков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Аргокова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Аргоков Василий Александрович
Смерть
Неизвестно