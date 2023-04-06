Аргокова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргокова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Муж: Аргоков Василий Александрович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Аргоков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Аргоков Василий Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Аргокова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Аргоков Василий Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Аргокова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Аргоков Василий Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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