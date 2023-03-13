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(Самарина) Татьяна
(Самарина) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1906
Пол
Женский
Отец
Самаринъ Василий
1870 г.р.
Мать
Самарина (Миногина) Анна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1906
Отец:
Самаринъ Василий
Мать:
Самарина Анна
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