Абушкин Бясыр Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1932
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абушкина) Алла Бясыровна
Мать ребёнка: Абушкина (Римкевич) Лина Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1961
Дочь: Токарева (Абушкина) Татьяна Бясыровна
Мать ребёнка: Абушкина (Римкевич) Лина Станиславовна
Барановичи, Брестская область
Смерть
1996
Бобруйск, Могилёвская область