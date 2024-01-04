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Абушкин Бясыр Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1932

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абушкина) Алла Бясыровна

Мать ребёнка: Абушкина (Римкевич) Лина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абушкина (Римкевич) Лина Станиславовна

Рождение ребёнка
18.01.1961

Дочь: Токарева (Абушкина) Татьяна Бясыровна

Мать ребёнка: Абушкина (Римкевич) Лина Станиславовна

Барановичи, Брестская область
Смерть
1996
Бобруйск, Могилёвская область

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