Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Невмешкин (корягин) Никита Арефьевич
Отец ребёнка: Невмешкин Арефий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно