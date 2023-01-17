Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Невмешкин (корягин) Никита Арефьевич

Отец ребёнка: Невмешкин Арефий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергейкин Емельян Филлипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмешкин Арефий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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