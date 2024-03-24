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Кудина Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кудин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кудина Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1785 ст.

Дочь: Кудина Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кудин Моисей Иванович

Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудин Иван Степанович

Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
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