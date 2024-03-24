Кудина Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кудина Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.06.1785 ст.
Дочь: Кудина Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кудин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1797