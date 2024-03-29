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Затевалов Константин Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Затевалов Григорий Константинов

Мать ребёнка: не указана

Верх-Култым, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 167
Поручитель
30.01.1895 ст.
Верх-Култым, Лысьвенский, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 416
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затевалов Егор Константинов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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