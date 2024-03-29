Затевалов Константин Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Затевалов Григорий Константинов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 167
Поручитель
30.01.1895 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 416
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затевалов Егор Константинов
Смерть
Неизвестно