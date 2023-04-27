of Opole Ludmila
Место рожденияOf Opole, Opole, Poland
Дата рожденияОколо 1150
Дата смерти20.09.1211
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1150
Отец: не указан
Мать: не указана
Of Opole, Opole, Poland
Бракосочетание
1177
Муж: Mieszko
Of Opole,Opolskiego,Poland
Рождение ребёнка
Около 1179
Сын: Kazimierz I
Отец ребёнка: Mieszko
(Oppeln), Opole, Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.09.1211
(Oppeln), Opole, Poland