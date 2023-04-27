of Opole Ludmila — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Opole Ludmila

Место рождения

Of Opole, Opole, Poland

Дата рождения

Около 1150

Дата смерти

20.09.1211

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1132 г.р.

Дети

Около 1179 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1150

Отец: не указан

Мать: не указана

Of Opole, Opole, Poland
Бракосочетание
1177

Муж: Mieszko

Of Opole,Opolskiego,Poland
Рождение ребёнка
Около 1179

Сын: Kazimierz I

Отец ребёнка: Mieszko

(Oppeln), Opole, Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.09.1211
(Oppeln), Opole, Poland
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