Савенко (Федотова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко (Федотова) Анна Дмитриевна

Савенко (Федотова) Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885

Отец: Федотов Дмитрий Иванович

Мать: Федотова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1900

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
10.11.1903

Муж: Савенко Яков Петрович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.08.1904

Сын: Савенко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1906

Сын: Савенко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1907

Дочь: Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1910

Дочь: Алексеева Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close