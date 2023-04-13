Савенко (Федотова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885
Рождение ребёнка
19.12.1900
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
10.11.1903
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.08.1904
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1906
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1907
Дочь: Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1910
Дочь: Алексеева Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Савенко Яков Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно