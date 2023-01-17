Семакина (Анисимова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина (Анисимова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Семакин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Семакин Игнат Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1775 ст.

Сын: Семакин Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Семакин Игнат Иванович

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно
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