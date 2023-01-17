Семакина (Анисимова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Семакин Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Семакин Игнат Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1775 ст.
Сын: Семакин Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Семакин Игнат Иванович
Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно