Loscutoff Walter Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loscutoff Walter Gregory

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1957

Дата смерти

02.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957

Отец: Loscutoff Walter Ivan

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Barbara Ann

Смерть
02.07.2001
Possibly in Sacramento County, California, USA
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