Loscutoff Walter Gregory
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1957
Дата смерти02.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957
Отец: Loscutoff Walter Ivan
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Barbara Ann
Смерть
02.07.2001
Possibly in Sacramento County, California, USA