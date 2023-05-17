Пономарева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Пономарев Роман Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Павлина Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Антон Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Степан Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Пётр

Смерть
Неизвестно