Панарина (Требунских) Агриппина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Требунских) Агриппина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1872

Дочь: (Панарина) Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1875

Сын: Панарин Семен Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: (Панарина) Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1878

Сын: Панарин Степан Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1881

Сын: Панарин Макар Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1881

Сын: Панарин Алексей Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1883

Сын: Панарин Терентий Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1885

Дочь: Гаршина (Панарина) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1888

Сын: Панарин Иван Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Панарин Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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