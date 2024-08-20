Панарина (Требунских) Агриппина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1872
Дочь: (Панарина) Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1875
Сын: Панарин Семен Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1877
Дочь: (Панарина) Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1878
Сын: Панарин Степан Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1881
Сын: Панарин Макар Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1881
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1883
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1885
Дочь: Гаршина (Панарина) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1888
Сын: Панарин Иван Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1893
Отец ребёнка: Панарин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно