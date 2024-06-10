Анденок Василий Артемов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Анденок Артем Евтихиев
Мать: Анденок Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Ксения Васильева
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Ульяна Васильева
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анденок (Анденок) Дария Васильева
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Анденок Терентиц Васильев
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Анденок Григорий Васильев
Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова
Смерть
Неизвестно