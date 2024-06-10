Анденок Василий Артемов 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Василий Артемов

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Анденок Артем Евтихиев

Мать: Анденок Мария Алексеева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок Ефросинья Назарова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Ксения Васильева

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Ульяна Васильева

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анденок (Анденок) Дария Васильева

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Анденок Еким Васильев

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Анденок Козма Васильев

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Анденок Терентиц Васильев

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Анденок Григорий Васильев

Мать ребёнка: Анденок Ефросинья Назарова

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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