Анденок Ефросинья Назарова 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Ефросинья Назарова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Василий Артемов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Ксения Васильева

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анденок (Анденок) Дария Васильева

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Анденок Еким Васильев

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Анденок Козма Васильев

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Анденок Терентиц Васильев

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Анденок Григорий Васильев

Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов

Камень, Чернігівська область
Смерть
1836
Камень, Чернігівська область

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