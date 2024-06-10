Анденок Ефросинья Назарова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Ксения Васильева
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анденок (Анденок) Дария Васильева
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Анденок Терентиц Васильев
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Анденок Григорий Васильев
Отец ребёнка: Анденок Василий Артемов
Смерть
1836