Лисейкина (Пугаева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисейкина (Пугаева) Александра Михайловна

Место рождения

Каменка, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.02.1933

Дата смерти

10.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.03.1957

Сын: Лисейкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1958

Дочь: Фокина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Лисейкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Салтыково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Лисейкин Илья Петрович

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Салтыково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Лисейкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Салтыково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Лисейкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Салтыково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович

Салтыково, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисейкин Петр Петрович

Смерть
10.09.2008
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область