Лисейкина (Пугаева) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.02.1933
Дата смерти10.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1957
Сын: Лисейкин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1958
Дочь: Фокина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Лисейкин Николай Петрович
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Лисейкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Лисейкин Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2008
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область