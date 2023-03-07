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Калинкина Евгения Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

16.07.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1833 ст.

Муж: Калинкин Устин Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1833 ст.

Сын: Калинкин Елисей Устинов

Отец ребёнка: Калинкин Устин Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1834 ст.

Дочь: Анастасия Устинова

Отец ребёнка: Калинкин Устин Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.07.1848 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поноса и рвоты
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