Калинкина Евгения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти16.07.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1833 ст.
Рождение ребёнка
14.06.1833 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Устин Григорьев
Рождение ребёнка
22.12.1834 ст.
Дочь: Анастасия Устинова
Отец ребёнка: Калинкин Устин Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1848 ст.
Причина смерти: от поноса и рвоты