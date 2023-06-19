Медведева (Кузовкина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Кузовкина) Татьяна Степановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1856

Муж: Медведев Моисей Григорьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №17, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Поликарп Никифоров Медведев и... Показать все
Смерть
Неизвестно