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Матюков Феодор
Матюков Феодор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
05.11.1901
Пол
Мужской
Отец
Матюков Павел
Мать
Марфа
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Матюков Павел
Мать:
Марфа
Смерть
05.11.1901
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