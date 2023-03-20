Матюков Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюков Феодор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.1901

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюков Павел

Мать: Марфа

Смерть
05.11.1901
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