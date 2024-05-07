Пауль Роберт Людвигович
Место рожденияУкраина.с.Александровка,Володаро-Волынский р-он,Житомировской обл.
Дата рождения1906
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина.с.Александровка,Володаро-Волынский р-он,Житомировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна
Украина.с.Андреевка
Скрыто настройками приватности
Смерть
1956
Казахстан