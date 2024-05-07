Пауль Роберт Людвигович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пауль Роберт Людвигович

Место рождения

Украина.с.Александровка,Володаро-Волынский р-он,Житомировской обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина.с.Александровка,Володаро-Волынский р-он,Житомировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна

Рождение ребёнка
28.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пауль (Ренц) Елена Фридриховна

Украина.с.Андреевка
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Смерть
1956
Казахстан

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