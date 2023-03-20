Андреева Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Андреев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Андреев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно
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