Андреева Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Андреев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно