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hr. Plater-Zyberk Roman
hr. Plater-Zyberk Roman
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
1889
Пол
Мужской
Отец
Hr. Plater-Zyberk Stanisław Michał
1850 г.р.
Мать
Plater-Zyberk (Czartoryska H. Pogoń Litewska) Helena Maria
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Hr. Plater-Zyberk Stanisław Michał
Мать:
Plater-Zyberk Helena Maria
Смерть
1889
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