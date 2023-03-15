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hr. Plater-Zyberk Roman

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Hr. Plater-Zyberk Stanisław Michał

Мать: Plater-Zyberk Helena Maria

Смерть
1889
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