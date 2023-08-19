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Ерпалов Авраам Васильев

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ерпалов Василий Игнатьев

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.07.1819

Жена: Ерпалова Харитина Иванова

Рождение ребёнка
28.01.1821

Сын: Ерпалов Никита Авраамов

Мать ребёнка: Ерпалова Харитина Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1822

Сын: Ерпалов Андрей Авраамов

Мать ребёнка: Ерпалова Харитина Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.01.1828

Жена: Ерпалова Анна Иванова

Рождение ребёнка
11.09.1828

Дочь: Феодора Авраамова

Мать ребёнка: Ерпалова Анна Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1831

Сын: Ерпалов Кирилл Авраамов

Мать ребёнка: Ерпалова Анна Иванова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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