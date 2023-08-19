Ерпалов Авраам Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Ерпалов Василий Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1819
Рождение ребёнка
28.01.1821
Мать ребёнка: Ерпалова Харитина Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1822
Мать ребёнка: Ерпалова Харитина Иванова
Бракосочетание
24.01.1828
Жена: Ерпалова Анна Иванова
Рождение ребёнка
11.09.1828
Дочь: Феодора Авраамова
Мать ребёнка: Ерпалова Анна Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1831
Мать ребёнка: Ерпалова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно