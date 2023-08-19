Ерпалова (Бабушкина) Харитина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти19.06.1824
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Бабушкин Иван Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1819
Рождение ребёнка
28.01.1821
Отец ребёнка: Ерпалов Авраам Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1822
Отец ребёнка: Ерпалов Авраам Васильев
Смерть
19.06.1824
Причина смерти: от горячки