Ерпалова (Бабушкина) Харитина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерпалова (Бабушкина) Харитина Иванова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

19.06.1824

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Бабушкин Иван Филиппов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.07.1819

Муж: Ерпалов Авраам Васильев

Рождение ребёнка
28.01.1821

Сын: Ерпалов Никита Авраамов

Отец ребёнка: Ерпалов Авраам Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1822

Сын: Ерпалов Андрей Авраамов

Отец ребёнка: Ерпалов Авраам Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
19.06.1824
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки
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