Неткачева (Чебоксарова) Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.05.1856
https://yandex.ru/archive/catalog/d582bb0b-72b9-4165-9304-e86ab161a387/152 https://yandex.ru/archive/catalog/af0e19de-11ea-4b60-b795-0696b94cd02f/18?snippet=%5C007%5B%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Муж: не указан
https://yandex.ru/archive/catalog/00a3a9f4-7202-434e-9ea4-35df93d6de33/216?snippet=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B7%... Показать все
Смерть
Неизвестно