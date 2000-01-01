Дудина Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Тюрина Лидия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей.
Смерть
Неизвестно