Дудина Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина Светлана Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тюрина Лидия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей.

Смерть
Неизвестно
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