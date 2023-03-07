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Плетнев Дионисий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Плетнев Иван Павлов

Мать: Плетнева Васса Кириллова

Рождение ребёнка
24.09.1799 ст.

Дочь: Фекла Денисова

Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова

Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Параскева Денисова

Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова

Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 16.10.1805 ст.

Сын: Плетнев Иларион Дионисиев

Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова

Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шулепова Анна Денисова

Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова

Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1807 ст.

Сын: Плетнев Козьма Дионисиев

Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова

Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Мелания Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1825
Над средней Веретьей, Глазовский уезд, Вятская губерния
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