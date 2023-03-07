Плетнев Дионисий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Плетнев Иван Павлов
Мать: Плетнева Васса Кириллова
Рождение ребёнка
24.09.1799 ст.
Дочь: Фекла Денисова
Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Параскева Денисова
Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 16.10.1805 ст.
Сын: Плетнев Иларион Дионисиев
Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шулепова Анна Денисова
Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1807 ст.
Мать ребёнка: Плетнева Мелания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Мелания Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1825