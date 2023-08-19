(Соколова) Акилина Филипповна
Место рождения
Дата рождения12.06.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915 ст.
Крещение
13.06.1915 ст.
Села Пичуговского крестьянин Филипп Стефанов Соколов и его законная жена Устиния Кирилловна,оба православного вероисповедания Восприемники того же села крестьянин Алексей Кириллович Краснов и кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно