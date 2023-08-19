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(Соколова) Акилина Филипповна

Место рождения

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

12.06.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915 ст.

Отец: Соколов Филипп Стефанович

Мать: Соколова Устиния Кирилловна

Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Крещение
13.06.1915 ст.
Пичугово, Барнаульский округ, Томская губерния
Села Пичуговского крестьянин Филипп Стефанов Соколов и его законная жена Устиния Кирилловна,оба православного вероисповедания Восприемники того же села крестьянин Алексей Кириллович Краснов и кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно
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