Никифорова Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Серафима Ивановна

Никифорова Серафима Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Никифорова Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Никифорова Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно