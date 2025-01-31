Бессарабова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессарабов Александр Семенович
Отец ребёнка: Бессарабов Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессарабов Юрий Семенович
Отец ребёнка: Бессарабов Семен Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005