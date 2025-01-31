Бессарабова Варвара 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБессарабова Варвара

Бессарабова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессарабов Александр Семенович

Отец ребёнка: Бессарабов Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессарабов Юрий Семенович

Отец ребёнка: Бессарабов Семен Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Семен Петрович

Смерть
2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.