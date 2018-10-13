Башинская (Андросенко) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1949
Дата смерти13.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1949
Рождение ребёнка
23.07.1971
Дочь: Шалова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Башинский Николай Лукич
Рождение ребёнка
28.07.1980
Сын: Башинский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Башинский Николай Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2018