Башинская (Андросенко) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башинская (Андросенко) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1949

Дата смерти

13.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1949

Отец: Андросенко Иван Павлович

Мать: Андросенко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
23.07.1971

Дочь: Шалова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Башинский Николай Лукич

Рождение ребёнка
28.07.1980

Сын: Башинский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Башинский Николай Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башинский Николай Лукич

Смерть
13.10.2018
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