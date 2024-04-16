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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1979

Сын: Субботин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Субботин Илья Владимирович

Мать ребёнка: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1989

Дочь: (Субботина) Серафима Владимировна

Мать ребёнка: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна

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