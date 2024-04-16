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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Сын: Субботин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1982
Сын: Субботин Илья Владимирович
Мать ребёнка: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1989
Дочь: (Субботина) Серафима Владимировна
Мать ребёнка: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна