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Головатов Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1951

Дата смерти

22.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1951

Отец: Головатов Николай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1975

Сын: Головатов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Головатова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головатов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Головатова Ольга Григорьевна

Смерть
22.08.2018