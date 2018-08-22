Головатов Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1951
Дата смерти22.08.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1951
Отец: Головатов Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1975
Сын: Головатов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Головатова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головатов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Головатова Ольга Григорьевна
Смерть
22.08.2018