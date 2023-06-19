Некрасов Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти13.02.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Некрасов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
22.10.1831
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
27.11.1832
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
09.06.1834
Дочь: Агрипена Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1841
Причина смерти: золотухою