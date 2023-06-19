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Некрасов Семен Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

13.02.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Некрасов Иван

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1831

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1832

Сын: Некрасов Иван Семенович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1834

Дочь: Агрипена Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Гаврилова

Смерть
13.02.1841
Причина смерти: золотухою