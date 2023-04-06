Лобановъ Исай
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Лобановъ Прохоръ
Мать: Лобанова Анна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лобановъ Манухинъ Виссарионъ
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Прасковья
Смерть
1848