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Лобановъ Исай

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лобановъ Прохоръ

Мать: Лобанова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лобановъ Манухинъ Виссарионъ

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Прасковья

Смерть
1848
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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