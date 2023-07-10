Живаева (Котикова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Котиков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1895 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно