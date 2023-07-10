Живаева (Котикова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева (Котикова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Котиков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1895 ст.

Муж: Живаев Панфил Анисимович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно