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Селиванов Николай Иванович

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.04.1900

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1900

Отец: Селиванов Иван Петрович

Мать: Селиванова Ольга Евгеньевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Селиванов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Селиванова Мария Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Селиванов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Селиванова Мария Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Селиванов Вечаслав Николаевич

Мать ребёнка: Селиванова Мария Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Мария Ивановна

Смерть
1950
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