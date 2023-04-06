Селиванов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения06.04.1900
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1900
Рождение ребёнка
1928
Сын: Селиванов Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Селиванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Селиванов Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Селиванова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Селиванов Вечаслав Николаевич
Мать ребёнка: Селиванова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950