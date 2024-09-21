Юшина Татьяна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Юшина Софья Максимовна
Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович
Смерть
1885