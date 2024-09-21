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Юшина Татьяна Максимовна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Юшин Матвей Максимович

Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Юшин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Юшина Софья Максимовна

Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Юшин Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Юшин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Юшин Максим Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1885
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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