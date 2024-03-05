Колесникова (Орехова) Евдокия Георгиевна
Место рожденияБольшие Какси
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Биляр
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.
Сын: Колесников Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.
Дочь: Фалалеева Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.
Дочь: Колесникова Феодосия Георгиевна
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.
Дочь: Колесникова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1902 ст.
Сын: Колесников Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.
Дочь: Колесникова Домника Георгиевна
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.
Сын: Колесников Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно