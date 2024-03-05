Колесникова (Орехова) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Орехова) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Большие Какси

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Какси
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Муж: Колесников Георгий Дмитриевич

Биляр
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.

Сын: Колесников Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.

Дочь: Фалалеева Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.

Дочь: Колесникова Феодосия Георгиевна

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.

Дочь: Колесникова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1902 ст.

Сын: Колесников Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.

Дочь: Колесникова Домника Георгиевна

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.

Сын: Колесников Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Колесников Георгий Дмитриевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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