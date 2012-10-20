Маковская (Маковская) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1945
Дата смерти20.10.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945
Рождение ребёнка
15.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Юрий Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ткачей, 24-2
Смерть
20.10.2012
Ткачей, 24-2
Причина смерти: инфаркт