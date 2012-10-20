Маковская (Маковская) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковская (Маковская) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1945

Дата смерти

20.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1945

Отец: Маковский Владимир Карлович

Мать: Маковская Валентина Александровна

Рождение ребёнка
15.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Юрий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Юрий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Ткачей, 24-2
Смерть
20.10.2012
Ткачей, 24-2
Причина смерти: инфаркт