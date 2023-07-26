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Хрусталев Алексей Николаевич

Место рождения

Московская губ., Серпуховской у., Хатунская вол.

Дата рождения

До 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губ., Серпуховской у., Хатунская вол.
Московская губ., Серпуховской у., Хатунская вол.
Пропал без вести (военное)
Между 13.08.1914 и 17.08.1914 ст.
https://search.rsl.ru/ru/record/01004358787 Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам [Текст]. - Петербург : Военная тип. имп. Екатерины Великой, 1914-1920. - 27 см. № 961-980.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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