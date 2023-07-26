Хрусталев Алексей Николаевич
Место рожденияМосковская губ., Серпуховской у., Хатунская вол.
Дата рожденияДо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губ., Серпуховской у., Хатунская вол.
Московская губ., Серпуховской у., Хатунская вол.
Пропал без вести (военное)
Между 13.08.1914 и 17.08.1914 ст.
https://search.rsl.ru/ru/record/01004358787 Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам [Текст]. - Петербург : Военная тип. имп. Екатерины Великой, 1914-1920. - 27 см. № 961-980.... Показать все
Смерть
Неизвестно