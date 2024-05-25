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Зиновья Яковлева

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Степанида Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1839

Дочь: Марина Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ховронина Александра Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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