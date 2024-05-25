Зиновья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Степанида Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1839
Дочь: Марина Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ховронина Александра Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Смерть
Неизвестно