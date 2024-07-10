Краснощекова (Загайнова) Раиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Смерть
Неизвестно