Краснощекова (Загайнова) Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснощекова (Загайнова) Раиса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Загайнов Сергей Михайлович

Мать: Загайнова (Бледных) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Смерть
Неизвестно

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