Самылкина (Колемасова) Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылкина (Колемасова) Татьяна Фёдорова

Место рождения

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.12.1883 ст.

Дочь: Анисья Филиппова

Отец ребёнка: Самылкин Филипп Иванов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самылкин Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
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