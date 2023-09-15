Самылкина (Колемасова) Татьяна Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1883 ст.
Дочь: Анисья Филиппова
Отец ребёнка: Самылкин Филипп Иванов
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно