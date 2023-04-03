Конев Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти18.02.1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1746
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
12.01.1749
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Петрова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Смерть
18.02.1750