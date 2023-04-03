Конев Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Пётр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

18.02.1750

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1746

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
12.01.1749

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Петрова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Смерть
18.02.1750
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