Бездушня (Бездушня) Ганна Онаньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти06.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжкова Любовь Иванова
Отец ребёнка: Бездушня Иван
Весёлый Кут, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бездушня Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Бездушня Иван
Смерть
06.06.1970
Ве