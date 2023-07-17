Бездушня (Бездушня) Ганна Онаньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бездушня (Бездушня) Ганна Онаньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

06.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжкова Любовь Иванова

Отец ребёнка: Бездушня Иван

Весёлый Кут, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бездушня Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Бездушня Иван

Смерть
06.06.1970
Ве