Белолипецкая Авдотья Федорова 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белолипецкая Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1790 по 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипецкий Зеновий Фомин

Рождение ребёнка
1810

Сын: Белолипецкий Андрей Зеновьевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Зеновий Фомин

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Белолипецкая Дарья Зеновьевна

Отец ребёнка: Белолипецкий Зеновий Фомин

Смерть
Неизвестно

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