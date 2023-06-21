Вьюркова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828 или 1829
Дочь: Морозова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Вьюрков Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Вьюркова Феврония Алексеевна
Отец ребёнка: Вьюрков Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Вьюркова Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Вьюрков Алексей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно