Вьюркова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюркова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828 или 1829

Дочь: Морозова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Вьюрков Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Вьюркова Феврония Алексеевна

Отец ребёнка: Вьюрков Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Вьюркова Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Вьюрков Алексей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Алексей Ефимович

Смерть
Неизвестно