Чудинова (Козлова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧудинова (Козлова) Лидия

Чудинова (Козлова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Чудинов Геннадий

Отец ребёнка: Чудинов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Александр

Отец ребёнка: Чудинов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабцевич Ольга

Отец ребёнка: Чудинов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудинов Михаил

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close