Чудинова (Козлова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Чудинов Геннадий
Отец ребёнка: Чудинов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудинов Александр
Отец ребёнка: Чудинов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабцевич Ольга
Отец ребёнка: Чудинов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудинов Михаил